El Teléfono de la Esperanza lanza la campaña ‘Cuando solo ves... nada’ para ayudar al entorno de personas con intención de suicidio a prever y captar señales de alarma

Con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se celebra este jueves, el Teléfono de la Esperanza de Baleares ha lanzado la campaña ‘Cuando solo ves... nada’, con el objetivo de ayudar al entorno de las personas con intención de suicidarse a prever y captar las señales de alarma.

Desde la entidad, que cumple 40 años, han destacado que las peticiones de ayuda se han cuadriplicado desde la pandemia, con una media de 335 al mes, y han insistido en la importancia de "construir una cultura donde hablar del sufrimiento y pedir ayuda sea posible en espacios sin juicios".

El portavoz del Teléfono de la Esperanza y premio Onda Cero Mallorca de Salud, Lino Salas, ha asegurado que "nos movemos por creencias que no nos ayudan a abordar el problema de frente", como pensar que cuando se habla de suicidio se quiere llamar la atención o que preguntar sobre ello puede ser contraproducente, y ha insistido en que "es muy importante normalizar el problema para ofrecer una ayuda adecuada".

Salas ha añadido la importancia de seguir desarrollando el Plan Nacional de la Conducta Suicida y trabajar de forma coordinada entre instituciones y entidades para llegar a más gente.

Recordamos que el Teléfono de la Esperanza ofrece atención gratuita y confidencial a través del 971 46 11 12, disponible todos los días del año, las 24 horas.