Sonia López (Marineland): "Cuando los delfines están bajo el cuidado humano, su esperanza de vida es mayor"

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Durante el programa especial de Gente Viajera, con Carles Lamelo y todo su equipo, emitido este sábado desde el Hotel Zel Mallorca, en Palmanova (Calvià), hemos conocido de cerca las experiencias concretas que enriquecen la oferta del destino.

Un ejemplo de ello es Marineland Mallorca, que afronta el arranque de la temporada turística esta Semana Santa poniendo en valor la oferta complementaria y el turismo familiar.

Por este motivo, nos ha acompañado Sonia López, auxiliar veterinaria que forma parte del departamento de animales marinos de Marineland, que se encarga de cuidar a los delfines del parque: "Cuando están bajo el cuidado humano, su esperanza de vida es mayor". En este sentido, ha explicado la importancia de "entrenar la mente" de los animales.

El programa especial ha contado con la colaboración de la Fundación Turismo Responsable de Mallorca, la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares, el Ayuntamiento de Calvià y Meliá Hotels International.