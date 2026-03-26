'Marineland' da el pistoletazo de salida a la temporada en Mallorca con descuentos para los oyentes de Onda Cero

La oferta complementaria de Calvià se prepara para arrancar la temporada turística antes de Semana Santa con la apertura de muchos de los establecimientos y el objetivo de dinamizar la economía local. Es el caso de 'Marineland', el único delfinario de Mallorca, desde donde este jueves se ha emitido una programación especial de 'Más de Uno Mallorca', con Elka Dimitrova.

"Damos el pistoletazo de salida a la temporada turística", ha explicado este jueves en el programa especial Rafael Abraham, director de 'Marineland' Mallorca y director general del Grupo Aspro Ocio en Baleares.

Preguntado por las previsiones para Semana Santa, Abraham ha asegurado lo siguiente: "Esperemos que la temporada sea buena. Las reuniones que estamos teniendo son positivas, aunque el panorama internacional nos tiene un poco en vilo", refiriéndose a los posibles efectos de la Guerra en Oriente Medio en la industria turística de Mallorca.

Además, nos han acompañado Félix Afonso, director técnico de 'Marineland', la bióloga Marina Berenguer y Sonia López, auxiliar veterinaria. Los profesionales han desvelado en los micrófonos de Onda Cero Mallorca las claves del cuidado de los animales del parque, así como algunas de las novedades de los espectáculos de este año.

Por el programa especial también ha pasado el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual. Cabe recordar que este viernes, sábado y domingo, los oyentes de Onda Cero podrán disfrutar de 'Marineland' con una oferta exclusiva: entrada por sólo 15 euros. Para conseguir este descuento, hay que ir directamente a la taquilla y decir que son oyentes de Onda Cero.