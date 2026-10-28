Le Senne, "tranquilo" en la Audiencia, descarta un acuerdo a no ser que retiren las acusaciones por delito de odio

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, se ha mostrado este miércoles "tranquilo" antes de la audiencia previa al juicio por delito de odio mientras las partes no retiren las acusaciones.

La segunda autoridad de Baleares ha llegado sobre las 10.25 de este miércoles a la Audiencia Provincial, acompañado de su abogada, Marta Castro, a la vista para preparar el eventual juicio.

Le Senne también ha transmitido sus condolencias a los familiares de las víctimas del accidente de tren de Toledo.

En el caso de que no haya acuerdo, la Audiencia Provincial deberá fijar una fecha para la celebración del juicio oral contra el también líder de Vox en Baleares.

Fue en febrero de 2025, hace ya más de un año, cuando el juez instructor decretó la apertura de juicio oral contra Le Senne por supuestamente romper una imagen de las Roges del Molinar, víctimas del franquismo, durante el pleno del Parlament en el que se debatía --por primera vez, puesto que ha habido una segunda-- la derogación de la ley de memoria democrática.

No obstante, la representación letrada del político y la Fiscalía interpusieron sendos recursos de apelación contra algunas de las decisiones del magistrado, por lo que la causa quedó en el aire a la espera de una decisión de la Audiencia Provincial.

El órgano judicial desestimó los recursos en junio del año pasado y, por lo tanto, la decisión de que Le Senne debía sentarse en el banquillo devino firme.