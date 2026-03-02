Le Senne tilda de "incapaz" al Estado autonómico y alerta que en décadas no quedará la gente que habitó Baleares

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha asegurado que el modelo de Estado autonómico se ha demostrado "incapaz" de reaccionar de manera "eficaz" ante determinadas situaciones de emergencia y ha pronosticado que, de seguir el ritmo migratorio y de natalidad actual, en pocas décadas "no quedará apenas nada de la gente que habitó Baleares".

El representante de la Cámara autonómica ha cerrado así uno de los actos que forman parte del programa de las instituciones baleares, con una intervención en la que también ha hablado de vivienda o el coste de la vida en el archipiélago.

De este modo, ha afirmado que el Estado autonómico fue concebido con "la mejor de las intenciones" pero, a su manera de ver, ha generado "desigualdades" y "tensiones que ponen en riesgo la cohesión nacional".

Por eso ha argumentado que "sin duda puede ser mejorado" pero ha reconocido que a este modelo "se debe, acata y hace cumplir" como presidente del Parlament. No obstante, ha planteado la posibilidad de que los españoles, llegado el caso, "decidan reformar por los cauces establecidos en la Constitución".

En el plano migratorio, ha resaltado la obligación de las autoridades de "cumplir y hacer cumplir" el ordenamiento jurídico ante lo que ha definido como un fenómeno de "inmigración masiva".

Le Senne ha citado el Evangelio para posteriormente reivindicar que "las naciones tienen el derecho y el deber de controlar sus fronteras", ya que, a su juicio, "sin control de fronteras, el Estado queda a merced de cualquier invasor extranjero" para después insinuar que, de ser así, se puede tratar de un "Estado fallido".

Más adelante, ha dedicado unas palabras a mostrar su rechazo a la regularización de personas migrantes propuesta por el Ejecutivo central, al señalar que "permitir que la legislación de extranjería se incumpla de modo generalizado y arbitrario" sería "renunciar al control de fronteras".

A continuación ha relacionado algunas cifras sobre la llegada de migrantes y la natalidad en Baleares para advertir que al mismo tiempo que los españoles "se dejan de reproducir", se alcanza "el máximo histórico de nacimientos con padres migrantes", algo que ha calificado de "tremendo fracaso" que, de mantenerse, conduciría a "la extinción".

Así, Le Senne ha reclamado que se tenga en cuenta la "mayor o menor afinidad cultural" de los recién llegados para contemplar aspectos como "el idioma, la religión, el nivel cultural, educativo y cultura democrática", ya que ha expresado su deseo de "preservar la cultura y civilización".

"La mayor o menor proximidad cultural es un factor esencial de cara a facilitar la integración y evitar conflictos y problemas, en la medida de lo posible", ha remarcado.

A renglón seguido ha mantenido que esta situación conlleva "problemas como la inseguridad, la pérdida de identidad, el colapso de los servicios públicos o la falta de vivienda".

Le Senne también se ha referido al problema de la vivienda pero ha comenzado su intervención con que "no se pueden tolerar ataques a la propiedad privada" y al "cumplimiento de los contratos" y ha especificado estos "ataques" en "los fenómenos de la okupación y los inquilinos morosos que se resisten a marcharse".

Asimismo, ha definido como "lógica económica" otros fenómenos como que los propietarios "huyan" del "alquiler intervenido" hacia alternativas como el alquiler de temporada, de habitaciones, el alquiler vacacional o incluso renuncien a alquilar.

Al mismo tiempo, el presidente ha cargado contra la idea de "sacar la vivienda del mercado y someterla a un régimen de control total por parte del Estado", lo que, a su juicio, conduciría a que sea "el poder político" quien decida "cómo se produce y reparte".

Desde su punto de vista, el sistema económico "se adapta" y "coordina" sus acciones "eficientemente" a través de "la creatividad empresarial". Por tanto, ha abogado a que la intervención se centre en conseguir que "las nuevas viviendas sean "asequibles".

En el ámbito en el que Le Senne se ha mostrado proclive a una limitación es en la actividad turística, ya que "actúa como principal polo de atracción de nueva población".

Igualmente, ha disertado sobre la inflación y el carestía del coste de la vida al sugerir que, "buena parte", se debe al "intervencionismo público" como ha calificado a las políticas ambientales de la UE o las políticas de la UE tras la pandemia o la guerra entre Rusia y Ucrania.

Pese a incidir en que "no se pronuncia" ni a favor de, ni en contra de estas políticas, sí ha puntualizado que "todo lo que gastan las administraciones proviene de los bolsillos de los ciudadanos".

Por último, ha hecho un repaso por algunos de los hitos de la presente legislatura como es la aprobación de la Ley de Conciliación, los diversos cambios en materia urbanística, la derogación de la Ley balear de Memoria Democrática o que las publicaciones del Parlament hayan pasado a ser en castellano y en catalán.

El acto ha venido precedido por una demostración de bailes tradicionales de Baleares y la lectura de algunos artículos del Estatut d'Autonomia por parte de algunos estudiantes.