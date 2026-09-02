RIU eleva un 62% su inversión social en 2025 y supera los cinco millones de euros

En el marco de su estrategia de sostenibilidad Proudly Committed, RIU Hotels & Resorts ha cerrado el ejercicio 2025 consolidando un modelo de desarrollo responsable que sitúa el bienestar de las comunidades y la protección ambiental como parte central de sus operaciones. La compañía destinó una cifra récord en inversión social de 5,13 millones de euros, lo que representa un incremento del 62% frente al año anterior.

RIU ha desplegado un total de 119 actuaciones estratégicas en colaboración con 101 aliados locales e internacionales. Estas actuaciones incluyen proyectos de salud, educación y protección de la infancia, de biodiversidad y apoyo a la comunidad y todas ellas siguen el Método RIU que la hotelera desarrolló junto a la escuela de negocios ESCP. La implantación global de este método es uno de los ejes clave del plan estratégico Proudly Committed, alcanzando ya al 78% de sus destinos y al 70% de los países donde opera.

El apoyo a la infancia sigue manteniéndose como el pilar fundamental del compromiso de RIU. En 2025, el 56% de la inversión social se destinó a este ámbito, enfocado principalmente en dos áreas: la salud infantil y la educación. A través de estos programas, RIU ha logrado contribuir al bienestar de 69.244 niños, niñas y adolescentes, a los que se suman otros 57.871 beneficiarios indirectos.

Además, RIU ha intensificado notablemente su labor medioambiental incrementando en un 40% sus iniciativas respecto al año previo. Un 23% de las actuaciones globales de 2025 corresponden a programas de biodiversidad, con un total de 28 proyectos en marcha enfocados en la protección de especies y conservación de áreas naturales. Entre los hitos medioambientales más relevantes del ejercicio destacan la liberación de 106.805 crías de tortugas marinas en enclaves críticos como Cabo Verde y Costa Rica, así como la implantación y trasplante de 12.642 colonias de coral en proyectos de regeneración marina en Maldivas, Mauricio, República Dominicana, México y España.

En cuanto a los avances en sostenibilidad ambiental, la hotelera ha alcanzado el 100% de certificación de sostenibilidad Ecostars en toda su planta hotelera, un logro alcanzado un año antes del plazo previsto. Únicamente quedan sin certificación dos establecimientos de reciente apertura que aún no disponen de datos analíticos de un año completo y que, por lo tanto, no pueden optar a ninguna certificación. Asimismo, el 90% de la energía eléctrica consumida en la cadena ya procede de fuentes renovables.

La inversión social de RIU incluye también partidas extraordinarias para intervenciones de emergencia. En 2025 Jamaica sufrió el impacto devastador del Huracán Melissa y la cadena, que opera 7 hoteles allí, destinó cerca de un millón de euros a paliar sus efectos.

En el curso 2025 la compañía superó por primera vez el centenar de establecimientos al alcanzar los 101 hoteles en 22 países, sumando 54.412 habitaciones y 106.795 camas.