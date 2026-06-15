La quinta semana de huelga de médicos en Baleares obligará a suspender 15.000 actuaciones sanitarias y tendrá un impacto de dos millones y medio de euros, según las previsiones de la Conselleria de Salud, que cifra en 77.000 las actuaciones suspendidas desde el inicio de la huelga, con un coste de unos 10 millones de euros.

La Consellera de Salud, Manuela García, ha denunciado la falta de respuesta del Ministerio de Sanidad ante el conflicto generado por el nuevo Estatuto Marco y ha calificado la situación como "una de las más graves que atraviesa actualmente el sistema sanitario". Ha insistido en que todas las comunidades autónomas comparten la preocupación por el impacto sobre profesionales y pacientes, y ha criticado que el texto aprobado carezca de memoria económica y no cuente con el respaldo de los sindicatos.

Así lo ha manifestado este lunes Manuela García durante una reunión de trabajo en Palma con una veintena de entidades y asociaciones, que trabajan en el ámbito de la salud mental. Según la Consellera de Salud, "la mayor causa de incapacidad laboral transitoria en Baleares es la ansiedad", por lo que el 80% de los casos se podrían solucionar en Atención Primaria, evitando la medicación ante el malestar emocional.

Ante la demanda de más de 70 psicólogos clínicos, que han llevado al Govern a los tribunales por contratar a profesionales sin la especialidad PIR y su anuncio de que impugnarán la nueva categoría de psicólogo general sanitario, Manuela García ha defendido las diferencias en los casos asistenciales. Un refuerzo que llega tras detectar una gran demanda asistencial que hasta ahora había estado olvidada, en palabras de Manuela García.