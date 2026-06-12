Los hoteleros se comprometen a dar alojamiento el fin de semana a los afectados por el incendio en Magaluf

El incendio mortal de Magaluf sigue estremeciendo a los vecinos que, tras perder la seguridad de su hogar de un día para otro, no saben cuándo podrán regresar a él. Más allá de la investigación sobre las causas y del balance de víctimas, hay decenas de familias que afrontan horas de incertidumbre y alojamientos provisionales. Mientras, el Ayuntamiento de Calvià promete dos noches más de hotel para los desalojados.

La teniente de alcalde de Servicios Sociales, Joana Maria Prats, ha comunicado a los vecinos que hasta el lunes no de tomará ninguna decisión y que el edificio seguirá precintado. Será el lunes cuando técnicos de urbanismo Ayuntamiento inspeccionen de nuevo la infraestructura y se hagan también mediciones del humo.

Una veintena de vecinos del edificio incendiado en Magaluf sigue a la espera de noticias para su realojo. Después de una breve inspección este viernes por parte de los bomberos de Mallorca, la entrada del edificio sigue precintada. Los vecinos se han mostrado indignados por la falta de alternativas y preocupados por el estado actual del edificio.

Ante la tragedia, el Ayuntamiento de Calvià ha decretado dos días de luto oficial en el municipio y esta mañana se ha realizado un minuto de silencio a las puertas del Consistorio, en el que el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha asegurado que los hoteleros se han comprometido a darles alojamientos al menos hasta el fin de semana. Un minuto de silencio en el que también ha estado presente la presidenta del Govern, Marga Prohens.

La herida más grave, una mujer de unos 77 años, evoluciona de manera favorable, y previsiblemente recibirá el alta en las próximas horas. También se está pendiente de la identificación de la mujer fallecida, cuya investigación se ha hecho cargo la Guardia Civil.