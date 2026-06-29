El PSIB confía en que los casos de corrupción estatal no afectarán a sus candidaturas para las elecciones autonómicas y locales de 2027

Los socialistas han presentado este lunes el calendario de su proceso de primarias que se abre desde hoy y hasta el mes de septiembre para elegir todas las candidaturas a las elecciones autonómicas, locales y municipales que se celebrarán el próximo año.

Desde el partido confían en que la ciudadanía de las Islas separe los casos y el “ruido de Madrid” de los problemas “reales” de las Islas que dicen, no afronta el govern del PP de Marga Prohens. Así lo ha asegurado el secretario de organización y acción electoral del PSIB, Cosme Bonet, que dice que su única preocupación "es dar respuesta a las necesidades y las preocupaciones que tiene la ciudadanía de las Illes Balears", como la vivienda, el turismo, los servicios públicos y la "política urbanizadora" del PP balear.

El proceso de primarias se desarrollará durante el mes de julio y el plazo para presentar candidaturas permanecerá abierto hasta el día 11. Durante esta semana quedarán anunciadas las candidaturas que inicialmente concurrirán en el proceso para la presidencia del Govern, los consells de Mallorca i Menorca y los municipios de más de 50.000 habitantes, es decir, Palma y Calvià.

Si concurren varios aspirantes que reúnan los avales necesarios, la primera vuelta de las votaciones se celebrará el día 18. En caso de que ningún candidato resulte elegido, se celebrará una segunda vuelta el día 25. Los procesos de primarias para Eivissa y Formentera, tanto para los respectivos consells, como para los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, se celebrarán en septiembre.

Preguntado sobre si el tiempo para dar a conocer sus candidaturas es escaso, Bonet ha afirmado que siguen los plazos establecidos por el Comité Federal del PSOE, pero creen que será "suficiente".