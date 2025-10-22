VIVIENDA

Los promotores inmobiliarios de Baleares prevén la creación de 15.000 viviendas asequibles en la próxima década

La Asociación Empresarial de Promotores Inmobiliarios de Baleares prevé en diez años la creación de 15.000 viviendas nuevas de protección oficial y a precio limitado en las islas, lo que va a beneficiar a 60.000 personas de las islas

Patricia Segura

Palma |

Los promotores inmobiliarios de Baleares prevén la creación de 15.000 viviendas VPO y a precio limitado en la próxima década.
Los promotores inmobiliarios de Baleares prevén la creación de 15.000 viviendas VPO y a precio limitado en la próxima década. | CAIB

La Asociación Empresarial de Promotores Inmobiliarios de Baleares prevé en diez años la creación de 15.000 viviendas nuevas de protección oficial y a precio limitado en Baleares, lo que va a beneficiar a 60.000 personas de las islas, tras la ley aprobada por el Govern en julio de actuaciones urgentes para desbloquear suelo y reducir plazos para facilitar más vivienda asequible para los residentes.

En este sentido, el presidente de PROINBA, Óscar Carreras, constata "brotes verdes" gracias al cambio de uso de solares municipales en viviendas, a la reconversión de locales y al crecimiento en altura, especialmente en Palma y Calvià.

Sin embargo, los municipios siguen sufriendo falta de recursos humanos y técnicos. El presidente de PROINBA alerta de que "si la población sigue creciendo en las islas, este tipo de medidas serán insuficientes" y pide al Govern más medios para ayudar a los Ayuntamientos en la tramitación de licencias.

Así lo ha defendido Óscar Carreras, tras la audiencia este miércoles con la presidenta del Govern, Marga Prohens, en el Consolat de Mar, donde se ha presentado la nueva junta directiva de PROINBA, tras el fallecimiento hace unas semanas del ex presidente de la organización, Luis Martín.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer