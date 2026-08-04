Prohens pide al Gobierno que actúe y pida la activación de Frontex, tras la muerte de 17 migrantes: "Estamos solos"

Según ha asegurado la presidenta del Govern Marga Prohens a los medios, el Gobierno tiene que "actuar" protegiendo las fronteras y, para ello, no debe "negar la realidad" de lo que ocurre en la ruta migratoria entre Argelia y Baleares. "Estamos solos", ha lamentado.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha pedido este martes al Gobierno central, tras la muerte de 17 migrantes tratando de llegar a Mallorca en patera, que actúe y que pida la activación de la Agencia Europea de Guardia de Frontera y Costas (Frontex).

Prohens ha acusado al Gobierno de ser "responsable de que haya mafias que trafican con vidas humanas" y "con la desesperación de aquellas personas que inician la travesía buscando una vida mejor".

La presidenta ha asegurado que los culpables son las mafias, las víctimas son los migrantes y los "responsables políticos" son aquellos que "no hacen su labor en países de origen" ni protegen las fronteras, además de contribuir "a los negocios de las mafias con las políticas de efecto llamada".

"No podemos normalizar esta tragedia. El Gobierno de España no puede seguir mirando hacia otro lado. Exigimos un plan específico para afrontar la emergencia migratoria que viven las Islas y actuar, de una vez, ante este drama humanitario", ha indicado antes en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press.

Finalmente, Prohens ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por asegurarle en la reunión que mantuvieron la semana pasada que "los datos de esta ruta estaban mejorando", mientras que "en las últimas 24 horas han llegado en torno a 100 personas a las costas" baleares.