Prohens estima que sus anunciadas bonificaciones fiscales para la compra de la primera vivienda llegará a 2.000 personas

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha estimado que las bonificaciones fiscales para la compra de la primera vivienda que anunció hace unas semanas, y que todavía deben aprobarse, llegarán a unos 2.000 personas de hasta 40 años.

De este modo se ha expresado en el pleno del Parlament de este martes al ser preguntada por el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, acerca de las medidas en materia de vivienda que anunció durante el último Debate de Política General.

Prohens ha asegurado que sus anuncios están "totalmente validadas" por los expertos y los colegios profesionales relacionados con la vivienda, con quienes se reunió la semana pasada en un acto de precampaña del PP.

"Lo que anuncié en el Debate de Política General es eliminar todos los impuestos para los jóvenes de menos de 36 años, a la mitad para los de entre 36 y 40 años. También incentivos al ahorro para la compra. Tendrán un impacto de 55 millones de euros, llegarán a más de 2.000 jóvenes, con un ahorro medio de 21.000 euros para los menores de 36 años", ha reivindicado Prohens.

Castells, por su parte, ha considerado que presentar estas medidas fiscales como una solución a la crisis habitacional es "un escarnio" para aquellos que "no pueden ni soñar con comprar una vivienda".

"Y no hablo de los excluidos, que también, sino de los funcionarios, de los comerciantes, de una clase media que ahora no puede ni soñar con comprarse un piso", ha incidido.

Las bonificaciones fiscales, ha advertido, "solo servirá para que quienes puedan gastarse 600.000 euros paguen un poco menos". "Nadie que ahora no pueda pagarse un piso podrá hacerlo con sus medidas. Es decir, que subvencionaremos a los más favorecidos", ha resumido.

Prohens, en su contrarréplica, le ha afeado al menorquinista que esté "en contra de bajar los impuestos a los jóvenes". "Por eso va de la mano del PSOE, su proyecto es ahogar a impuestos a las rentas medias, las familias y los jóvenes", ha sentenciado.