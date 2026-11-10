Prohens: "Los ciudadanos son adultos para valorar qué intereses hay detrás de la huelga"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha acusado este martes al PSIB de "calentar" y "utilizar políticamente" la huelga general de este miércoles y les ha afeado "la poca vergüenza" de secundarla y salir a la calle por el acceso a la vivienda tras ochos años de gobierno en España y en Baleares y ha sostenido que los ciudadanos "con adultos para valorar qué intereses hay detrás de la huelga".

"Lo que no puedo aceptar es que traten a los ciudadanos de Baleares como tontos y les insulten continuamente. Eso sí que no les consentiré", ha indicado. Prohens ha respondido al portavoz del PSIB, Iago Negueruela, que ha acusado al PP y al Govern de no respetar el derecho de huelga y de imponer los servicios mínimos.

La líder del Ejecutivo ha afirmado que siempre ha defendido el diálogo social "que se ha cargado Pedro Sánchez" y ha acusado al PSIB de utilizar la huelga por partidismo, al tiempo que ha llamado la atención sobre la pregunta del socialista -"¿por qué el PP está en contra de la huelga?", rezaba la pregunta registrada-, afeando que reclame neutralidad y le pregunte en el Parlament por la posición del partido. "Le da igual el parecer del Govern, solo quiere calentar la huelga", ha añadido.

Prohens ha apuntado que el Govern respeta el derecho de la ciudadanía a secundar la huelga igual que el derecho de quien decida trabajar ese día. Sobre los servicios mínimos, ha explicado que se han acordado para garantizar la prestación de los servicios. "Los ciudadanos son adultos para valorar qué intereses hay detrás de la huelga", ha concluido.

Negueruela, en su réplica ha ironizado con que el Govern "tanto respeta el derecho a la huelga que han impuesto los servicios mínimos". El socialista ha afirmado que el PP no quiere hablar de la huelga porque es por la vivienda "y por culpa de su fracaso".