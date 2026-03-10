Prohens acusa a Damm de "engañar" a la administración y a los ganaderos con el cierre de Agama

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha acusado al Grupo Damm de "engañar" a la administración autonómica y a los ganaderos con el cierre de Agama, referente de la industria lechera de Mallorca.

Así lo ha dicho este martes en el pleno del Parlament al ser preguntada por el cierre de Agama por parte del portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia.

Prohens ha recordado que ella es natural de Campos, "un pueblo de tradición agraria, lechera y ganadera", y que conoce "con nombre y apellidos" a los productores afectados por el cierre de la empresa.

"Son mi gente, son mi pueblo, y por eso me hierve la sangra ante el engaño a la administración y a los productores, a quienes Damm le dijo que compraría leche hasta finales de año y finalmente ha adelantado el plazo.

El Govern, ha asegurado, también revocará la declaración de interés autonómico solicitada por la multinacional y le exigirá que devuelva una subvención que le fue otorgada de poco más de un millón de euros.

"El Govern estará al lado del sector y apoyando sus iniciativas para garantizar la continuidad de la industria lechera", ha subrayado la presidenta.

Prohens, en la misma línea, ha afirmado que tanto el sector agrario, el ganadero y el industrial vinculado a la innovación son "estratégicos para la transformación y la diversificación económica" de Baleares y, por ello, el Ejecutivo trabaja en la redacción de una nueva ley agraria y un plan de industria.

Apesteguia, por su parte, ha considerado que el cierre de Agama por parte del Grupo Damm es una muestra "de cómo funciona el capitalismo y de cómo las multinacionales tratan esta tierra".

"Damm consiguió el año pasado un beneficio récord, pero no solo no ha buscado la viabilidad de Agama sino que la ha boicoteado", ha denunciado públicamente.

El ecosoberanista ha planteado la posibilidad de aumentar el impuesto de turismo sostenible (ITS) y dedicar el incremento de la recaudación de forma íntegra a los sectores primario y secundario. "No solo se lo propongo, se lo reclamo", ha zanjado.