Las previsiones en playa de Palma son "buenas", pero suben los costes y falta personal

Palma Beach, que fue Premio Onda Cero Mallorca 2026 del Turismo, en su décimo aniversario, reivindica hoy en los micrófonos de Onda Cero el esfuerzo empresarial para que la temporada turística sea "buena" para todos. Mika Ferrer, el CEO de Palma Beach, ha añadido en el programa 'Más de uno Mallorca': "Firmo porque la temporada sea como la del año pasado."

Playa de Palma celebra el ‘opening’ de temporada este viernes, 22 de mayo, con una fiesta simbólica organizada por la entidad Palma Beach y la asociación hotelera de Playa de Palma. Por ello, los empresarios del turismo hacen sus previsiones que dependerán de la inestabilidad geopolítica, la subida de costes y la falta de personal. Por ello, Ferrer admite que "hasta el mundial de fútbol puede ser bueno o malo" para el turismo este verano.

En otros asuntos, el CEO de Palma Beach admite en Onda Cero que se deben poner sobre la mesa soluciones imaginativas y valientes para facilitar el acceso a la vivienda, al menos a los trabajadores del sector servicios que vienen a hacer la temporada, cambiando usos de establecimientos hoteleros obsoletos que tiene playa de Palma.

En cuanto al bloqueo de licencias de obra y reforma en primera línea de playa, asegura Mika Ferrer que hay "cientos de expedientes" a la espera de una resolución administrativa, aunque "hay voluntad política" de solucionar este problema en Playa de Palma.