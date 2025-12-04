La presión humana sobre Baleares vuelve a subir en septiembre

La presión humana sobre Baleares ha regresado en septiembre a la senda alcista -un 0,23% más que el año anterior para marcar un nuevo récord para el noveno mes del año- tras haber encadenado tres meses seguidos de descensos. Según los datos publicados por el Instituto Balear de Estadística (Ibestat) y consultados por Europa Press, el índice de presión humana (IPH) sube en todas las islas menos en Ibiza.

En concreto, para el conjunto del archipiélago el IPH máximo de septiembre fue de 1.862.698 personas (el 1 de septiembre) y el mínimo de 1.748.612 (30 de septiembre). La media del noveno mes del año superó los 1,8 millones de personas en el archipiélago (1.817.710).

Por islas, en Mallorca el día que hubo más personas fue el 5 de septiembre con un total de 1.380.579 personas, y, el que hubo menos, el 30 de septiembre con 1.327.781.

En Menorca, el 1 de septiembre fue el día con más personas (187.225), mientras que el 30 de septiembre fue el que hubo menos (152.688).

En Ibiza, la única isla que ha anotado un descenso de la presión humana, el día con más personas fue el 3 de septiembre, con 268.163 personas, y el que hubo menos fue el día 29, con 258.481 personas.

Finalmente, en Formentera el máximo fue el 3 de septiembre (29.612) y el mínimo el día 30 (23.493).