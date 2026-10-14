La Policía Nacional investiga como intencionado el incendio de caravanas en el aparcamiento de Son Hugo

Las primeras hipótesis, según han informado fuentes policiales, apuntan a que el fuego habría sido intencionado, a raíz de las manifestaciones de los Bomberos de Palma, que han acudido al lugar para sofocar las llamas.

Varios testigos han afirmado haber visto a personas en el lugar poco antes de iniciarse las llamas. La Policía Nacional ha abierto una investigación para determinar la supuesta autoría y las intenciones detrás del incendio.

El fuego se ha iniciado poco antes de las 13.00 horas y su origen ha sido una bombona de butano, han informado desde la Policía Local, que se ha desplazado hasta el lugar.

Las llamas han comenzado en una caravana aparcada y se han extendido entre al menos dos vehículos más. No se han producido daños personales.