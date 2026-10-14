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La Policía Nacional investiga como intencionado el incendio de caravanas en el aparcamiento de Son Hugo

La Policía Nacional está investigando las causas del incendio en una caravana este miércoles, y que ha afectado a otros dos vehículos, en el aparcamiento de Son Hugo, en Palma.

Europa Press

Palma |

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional.
Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional. | Getty Images

Las primeras hipótesis, según han informado fuentes policiales, apuntan a que el fuego habría sido intencionado, a raíz de las manifestaciones de los Bomberos de Palma, que han acudido al lugar para sofocar las llamas.

Varios testigos han afirmado haber visto a personas en el lugar poco antes de iniciarse las llamas. La Policía Nacional ha abierto una investigación para determinar la supuesta autoría y las intenciones detrás del incendio.

El fuego se ha iniciado poco antes de las 13.00 horas y su origen ha sido una bombona de butano, han informado desde la Policía Local, que se ha desplazado hasta el lugar.

Las llamas han comenzado en una caravana aparcada y se han extendido entre al menos dos vehículos más. No se han producido daños personales.

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