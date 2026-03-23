Las pernoctaciones hoteleras en Baleares disminuyen un 6,5% en febrero

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Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Baleares en febrero empeoran y descienden un 6,5% en comparación con el mismo mes del año anterior hasta un total de 585.975 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En los hoteles del archipiélago se alojaron un 5,4% menos de turistas en febrero que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 160.241 viajeros.

Por nacionalidad, 55.983 eran residentes en España, el 34,9%, mientras que 104.259 (65%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 0,9% y los extranjeros se redujeron un 8,5%. Del total de pernoctaciones en Baleares, 132.486 las realizaron residentes en España (un 22,6%), mientras que 453.490 (77,4%) fueron residentes en el extranjero.

Por otro lado, la tarifa media diaria por habitación se situó en los 92,2 euros, lo que representa una subida del 3,5% interanual. En general, los precios subieron un 0,3% respecto al año anterior en las Islas. En total, en el archipiélago se alcanzó en febrero una ocupación del 50,2% y el sector hotelero empleó a 7.891 personas (un descenso del 1,3% interanual).

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 78,3%, seguida de Madrid (56,6%) y Cataluña (53,9%), mientras que en el lado contrario se situaron Galicia, (27,3%), Castilla - La Mancha (27,7%) y Cantabria (29,3%).