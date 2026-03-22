Primer avance de la AEMET sobre el tiempo en Semana Santa: poca lluvia en casi toda España

La Semana Santa de este año podría traer pocas lluvias a amplias zonas de la península, según la primera pincelada del tiempo para esas fechas dada a conocer por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La predicción de la AEMET, recogida por Servimedia, precisa que aún hay "mucha incertidumbre en el pronóstico" para la semana del 30 de marzo al 5 de abril, en la que transcurrirá buena parte de la Semana Santa.

"Con la información actualmente disponible, sería una semana con precipitaciones escasas en la mayor parte del oeste y sur peninsular, sin descartar lluvias en los tercios norte, este y ambos archipiélagos", indica.

Además, Meteorología subraya que las temperaturas se situarían en torno a sus valores normales para la época o por debajo de estos en zonas del norte y este de la península.

No obstante, se trata de una predicción a medio plazo que la AEMET irá concretando a medida que se acerquen las fechas, puesto que la incertidumbre se reduce cuanto más se aproxime la Semana Santa.

La semana previa

En cuanto a la próxima semana, del 23 al 29 de marzo, comenzará con lluvias localmente fuertes y persistentes en Canarias por la borrasca Therese, aunque a partir del martes los acumulados serán menores que en jornadas previas.

En la mayor parte de la península predominará un tiempo seco, sin apenas lluvias, salvo en el extremo norte. Sin embargo, a partir del jueves o viernes no es descartable que las precipitaciones alcancen otras zonas del territorio.

Las temperaturas, en general, serán las propias de la época del año, probablemente algo por debajo de lo habitual en el nordeste peninsular y un poco por encima en el suroeste.

"Habrá una marcada amplitud térmica, con ambiente fresco de madrugada y primeras horas de la mañana y templado a mediodía y por la tarde", apunta la AEMET.