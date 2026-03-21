La borrasca Therese impacta con fuerza en Canarias: desprendimientos, inundaciones y fuertes vientos en todo el archipiélago

Los efectos de la borrasca Therese se han intensificado durante la jornada de este sábado en todo el archipiélago canario. Durante la pasada madrugada se registraron varios desprendimientos de piedras en vías y también inundaciones en viviendas debido a los acumulados de lluvia durante los últimos días.

Debido a las intensas precipitaciones en el suroeste de la isla de Tenerife, el embalse de Trevejos (Vilaflor) ya acumula unos mil metros cúbicos. Entre las incidencias registradas, se han detectado inundaciones en viviendas en Buenavista, así como en el parking de la Avenida Síbora, en Los Silos, y en Playa Chica, en El Médano, según ha precisado a los medios la corporación insular, que detalla que la situación más complicada se concentraría en el litoral de Granadilla, donde comenzaron a producirse inundaciones debido a los considerables acumulados de lluvia registrados en los últimos días.

En las Palmas de Gran Canaria se ha activado la alerta por inundaciones y riesgo de desprendimientos, según informa Canarias 7. El Ayuntamiento ha activado el Plan de Emergencias Municipal de Las Palmas de Gran Canaria (PEMULPA) ante el intenso temporal que azota a la isla.

La borrasca también ha afectado al Teide, donde se han registrado rachas de viento huracanado de hasta 200 kilómetros por hora durante la tarde de este sábado, según indica el citado medio. El volcán acumula ya unos 20 centímetros de nieve debido a los efectos de Therese.

La borrasca Therese ha provocado el desbordamiento del barranco de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria | EFE/ Quique Curbelo

Vuelos cancelados

El tráfico aéreo también se ha visto afectado por la borrasca, que ha provocado durante este sábado la cancelación de 33 vuelos en los aeropuertos de Canarias y tres desvíos. Según ha señalado Aena, en el aeropuerto de Santa Cruz de La Palma, el más afectado, se produjeron 12 cancelaciones de vuelos con origen Tenerife Norte, cinco con origen Gran Canaria, uno desde Tenerife Sur, otro con Düsseldorf (Alemania), Faro (Portugal) y Madrid.

En el aeródromo palmero también se han producido tres desvíos: el de un vuelo que venía de Oporto y que tuvo que regresar a su aeropuerto de origen, otro con procedencia Berlín que fue también desviado a esa ciudad lusa y un desvío a Lanzarote de un vuelo procedente de Fráncfort (Alemania). Asimismo, en el aeropuerto de Valverde, en El Hierro, se han cancelado tres trayectos, todos ellos con origen Tenerife Norte.

Fuerte oleaje por la borrasca Therese en el archipiélago canario | Agencia EFE

Aviso amarillo para el domingo

De cara al domingo, la borrasca afectará de nuevo al archipiélago. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso amarillo en todas las islas por lluvias que podrán llegar a entre 15 y 40 litros por metro cuadrado. Estas afectarán principalmente a cumbres y medianías del sur y oeste, así como por rachas máximas de viento de entre 51 y 80 km/h.

Además, la borrasca mantendrá un ambiente de inestabilidad en el archipiélago, que puede alcanzar el sur de la Península, con cielos nubosos o cubiertos y lluvias. Estas se prevén abundantes, con intensidades fuertes e incluso localmente fuertes, especialmente en zonas altas y en las vertientes oeste y sur, en las islas de mayor relieve, y la Aemet no descarta la posibilidad de que vayan acompañadas de tormenta y granizo.