La exposición sobre los "Boinas Verdes" en Palma se prorroga hasta el 25 de abril

La exposición sobre el Cuerpo de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra llamado "Boinas Verdes" se quedará más tiempo en el antiguo Hospital Militar de Palma, después del éxito cosechado y aceptación social. Más de 1.600 personas han visitado la exposición este mes de marzo, según ha contado en el programa 'Más de uno Mallorca' de Onda Cero el coronel retirado Antonio Ortiz, quien fue teniente de la Compañía de Operaciones Especiales entre 1983 y 1985.

La exposición que relata la formación y experiencia de los más de 2.000 jóvenes que pasaron por la unidad de los C.O.E. de Mallorca incluye piezas únicas como material antiguo de escalada, tiendas de campaña o elementos de combate, que ha reunido el comisario de la muestra. Dado el éxito del evento, la muestra de los "Boinas Verdes" se podrá visitar ahora hasta el 25 de abril.

Estos cuerpos especiales fueron entrenados para dar respuesta ante una posible invasión o injerencia en plena guerra fría, tras su creación en 1969, tal y como relata en esta entrevista Ortiz, el coronel retirado impulsor de la exposición. Él mismo explica los durísimos entrenamientos a los que se enfrentaban los militares de esta unidad de élite, hoy en día reconvertida en el Ejército de Tierra.