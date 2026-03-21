Julia Otero: "Confiemos en noviembre y en que los votantes americanos acaben con esta pesadilla"

Se cumplen tres semanas del inicio de la guerra en Oriente Medio que ha provocado un conflicto de carácter militar, económico y energético con el precio del petróleo y del gas natural por las nubes, sobre todo después de los ataques cruzados entre Israel e Irán a distintas infraestructuras energéticas.

"Irresponsable" fue la palabra con la que definió Qatar el ataque de Israel a Pars Sur, reservorio controlado por Irán y el propio Qatar que alberga cerca del 20% de las reservas de gas natural de todo el mundo. E "irresponsabilidad e insensatez" son los términos con los que Julia Otero se refiere a lo que "unos locos con carné" están haciendo para colocarnos en un "invierno oscuro y a un paso del abismo".

La presentadora de Julia en la onda considera que la guerra en Irán no es ese "videojuego infame que distribuyó la Casa Blanca": "Pero es verdad que mandan unos auténticos villanos de película de serie B. El villano en jefe, Trump, se divierte con los bombardeos y suma otra muesca más en su hoja de servicios, amenazando también a Cuba con hacer con ella lo que le venga en gana".

La columna de Julia Otero

La naturaleza siempre cumple su palabra y hagamos las tropelías que sea los humanos, ella mantiene su promesa de sol, campiñas y prados de mil colores y perfume de azahar y naranjo en muchas zonas de España.

Es verdad que la insensatez e irresponsabilidad de unos locos con carné -cómo me gusta esa expresión de Serrat en una canción- nos están colocando en un invierno oscuro y en un lugar a un paso del abismo.

La guerra no es ese videojuego infame que distribuyó la Casa Blanca, pero es verdad que mandan unos auténticos villanos que parecen de película de serie B. El villano en jefe, Trump, se divierte con los bombardeos y suma otra muesca más en su hoja de servicios, amenazando también a Cuba con hacer con ella lo que le venga en gana.

Pero como el optimismo es lo único que puede vacunarnos contra la resignación, aquí estamos, en pie y primaverales. La revolución de la alegría, como antídoto del conformismo, es la respuesta. Confiemos en que en noviembre -ya sé que falta mucho- los votantes americanos acabarán con esta pesadilla y el pato sea de verdad cojo, que es como definen en USA a los presidentes a medio mandato.

La columna de Julia: "Que los votantes americanos acaben con esta pesadilla"