El Ayuntamiento de Montuïri decreta dos días de luto por el atropello mortal del niño de seis años en el municipio

El Ayuntamiento de Montuïri decretará dos días de luto oficial por la muerte de un niño de seis años tras ser atropellado accidentalmente este sábado en una finca del municipio.

El Ayuntamiento ha convocado un minuto de silencio este lunes a las 11.00 horas frente a la sede consistorial con motivo del trágico suceso.

EL pueblo de Montuïri, según ha apuntado el alcalde del municipio, Toni Miralles, está "consternado" ante el accidente. También ha afirmado que se vivieron momentos de "mucha angustia" al conocer los hechos a través de los medios de comunicación.

El accidente ocurrió sobre las 18.00 horas del sábado en una finca privada cuando un vehículo atropelló accidentalmente al menor, según la información de la Guardia Civil, que se acudió al lugar junto con la Policía Local y el SAMU 061.

Los sanitarios trataron de reanimar al niño pero no pudieron hacer nada para salvarle la vida.