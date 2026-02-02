Las pernoctaciones en apartamentos turísticos de Baleares suben un 5,89% en diciembre

LEER MÁS Las agencias de viajes prevén una temporada similar a la de 2025, con cambios en los mercados emisores

Los apartamentos turísticos de Baleares registraron en diciembre un total de 40.722 pernoctaciones, un 5,89% más que el mismo mes del año anterior, según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Atendiendo al número de viajeros, los que optaron en el último mes del año en Baleares por esta modalidad de alojamiento ascendieron a 7.542, un 4,47% más que el año pasado.

Del total de viajeros que optaron por los apartamentos turísticos en el archipiélago en diciembre, 6.729 eran extranjeros y 813 eran residentes en España, con una estancia media de 5,40 días. Estadística estima que permanecieron abiertos 1.048 apartamentos en diciembre en las Islas, con una capacidad de 4.206 plazas. El grado de ocupación se eleva al 64,46% por apartamentos. El personal empleado ascendió a 417 personas.

Por su parte, los alojamientos de turismo rural alojaron en el último mes del año en Baleares a 10.347 viajeros, 6.059 de ellos extranjeros y 4.288 nacionales, y sumaron 31.170 pernoctaciones en total, con una estancia media de 3,01 días. La encuesta estima una oferta de 2.851 plazas en 157 alojamientos, con una ocupación media del 41,4% por habitaciones y 537 personas empleadas.

En toda España, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) alcanzaron en 2025 la cifra de 146,3 millones, nuevo récord histórico, tras subir un 3% respecto a 2024, según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las pernoctaciones de residentes aumentaron un 1,3% el año pasado, hasta las 61,7 millones, mientras que las de los extranjeros se incrementaron un 4,2% y totalizaron 84,6 millones. El 52,1% de las pernoctaciones se realizaron en 2025 en apartamentos turísticos, el 34% en campings, el 8,8% en alojamientos de turismo rural y el 5,1%, en albergues.