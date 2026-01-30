Las agencias de viajes prevén una temporada similar a la de 2025, con cambios en los mercados emisores

LEER MÁS El Palma International Boat Show se presenta en Fitur con previsión de crecimiento y más de 20 millones de impacto económico

La temporada turística de 2026 se presenta con previsiones positivas, muy en la línea de la del año pasado, aunque con importantes matices en los mercados emisores. Así lo ha señalado el presidente de la Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares (AVIBA), Pedro Fiol, durante una entrevista en 'Illes Balears en la Onda' realizada desde Fitur, la Feria Internacional de Turismo de Madrid.

Fiol ha explicado que, aunque todavía queda mucho por vender, el sector parte desde el optimismo. No obstante, ha alertado de una caída considerable del mercado alemán, así como del centroeuropeo (suizo y austriaco), que podría notarse si no se revierte en los próximos meses. “No queremos alarmar, pero los datos actuales nos preocupan”, ha reconocido, recordando que en otros ejercicios estos descensos pudieron compensarse con mercados emergentes.

En el lado positivo, el presidente de AVIBA ha destacado el excelente comportamiento del mercado británico, con previsiones de crecimiento de entre el 7 y el 8 %, que podría compensar la debilidad alemana. También se mantienen estables los mercados escandinavos, mientras que los países del este —como Chequia, Rumanía y Polonia— continúan creciendo, aunque todavía sin capacidad suficiente para cubrir por completo ese vacío.

Especial mención ha recibido el mercado francés, que registra un incremento cercano al 15 %. “Es una subida que nos ha sorprendido gratamente”, ha afirmado Fiol, recordando que se partía de cifras muy bajas tras años de menor presencia.

A esta radiografía europea se suman nuevos mercados de largo radio, como Canadá, Emiratos Árabes, el Sudeste Asiático y Asia en general, impulsados por nuevas conexiones aéreas, así como la ruta directa con Estados Unidos a Newark. Todo ello, según Fiol, permite pensar en una temporada “muy parecida a la del año pasado”.

Desestacionalización: avances, pero con cautela

Sobre el alargamiento de la temporada turística, Fiol ha pedido prudencia. Aunque reconoce que cada vez más hoteles permanecen abiertos fuera de los meses tradicionales, considera prematuro hablar de una desestacionalización consolidada, especialmente si se analizan solo zonas como Palma. “Palma no es toda Mallorca, y mucho menos Menorca e Ibiza”, ha subrayado.

En este sentido, ha valorado el esfuerzo de toda la cadena turística para diversificar la oferta en temporada baja, pero ha insistido en que la desestacionalización no puede depender únicamente del sector turístico. “Sin incentivos por parte de las instituciones y sin el apoyo de la oferta complementaria, será muy difícil lograrlo”, ha apuntado.

Con todo, el sector se mantiene atento a la evolución de los próximos meses, con la confianza de poder reeditar en 2026 una temporada sólida, aunque marcada por un nuevo equilibrio entre mercados, precios y conectividad aérea.