SFM y el comité de empresa se citan el martes tras pactar una quincena de medidas de seguridad

La dirección de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) y el comité de empresa volverán a reunirse el próximo martes después de cerrar este viernes un acuerdo sobre una quincena de las 48 demandas planteadas en materia de seguridad ferroviaria, aunque sin abordar por el momento la creación de un comité de seguridad.

A la salida del encuentro, el gerente de SFM, José Ramón Orta, ha asegurado que las negociaciones van “por buen camino” y ha defendido que buena parte de las peticiones de los trabajadores están ya en proceso de implantación o quedarán resueltas con la implantación del estándar europeo de señalización ERTMS, que, según ha indicado, situará a la empresa en un nivel de seguridad superior al exigido por la normativa.

Orta ha reconocido, además, que otras propuestas del comité son “acertadas” y que se analizarán con la parte técnica para determinar qué mejoras pueden incorporarse. En este sentido, ha expresado su voluntad de que las conversaciones no se alarguen en el tiempo y ha afirmado que la empresa no pone “cortapisas” a las peticiones siempre que tengan lógica y solvencia técnica.

Por parte de los trabajadores, el presidente del comité de empresa, Ricardo Mas, ha valorado el avance al considerar que se ha pasado “de no hacer nada a hacer algo”, aunque ha lamentado que todavía no se haya tratado ni el Comité de Seguridad en la Circulación ni la internalización de contratas en áreas sensibles para la seguridad.

Mas ha criticado que la empresa no llegara con una respuesta “clara, estructurada ni formal” sobre el conjunto de las 48 medidas y ha explicado que durante la reunión se ha revisado el documento punto por punto para determinar qué cuestiones consideran necesario revisar. A su juicio, “faltan muchos protocolos para el día a día” y es necesario “protocolizar el trabajo” y recoger incidencias, especialmente en un contexto de aumento de la explotación ferroviaria.

En la reunión, SFM ha entregado al comité un borrador de protocolo sobre el futuro centro de operaciones centralizado y el servicio de información al viajero, un documento que, según Orta, se irá completando con aportaciones.

Cabe recordar que el comité de empresa aplazó los paros parciales previstos tras reunirse con SFM el pasado miércoles.