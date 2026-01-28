Así ha sido el operativo policial en la antigua prisión de Palma que se ha saldado con un detenido y 165 identificados

El operativo policial conjunto de Policía Nacional y Policía Local de Palma en la antigua prisión de Palma ha finalizado con un detenido como supuesto autor de un delito contra el patrimonio y 165 personas identificadas. Medio centenar de agentes de diversas unidades policiales de ambos cuerpos han entrado este miércoles por la mañana en el viejo recinto penitenciario, ubicado en la carretera de Sóller y ocupado de forma ilegal.

El operativo se ha desplegado como respuesta a las quejas vecinales de los últimos días en las que lo señalaban como un supuesto foco de inseguridad, según han informado fuentes policiales a Europa Press. Los vecinos de la barriada de Cas Capiscol han convocado una manifestación este viernes para protestar por la inseguridad la zona y reclamar una solución para las personas que viven la cárcel abandonada.

Durante el operativo, los agentes han tratado de localizar a algunas personas que eran objeto de una investigación. En total han sido identificadas 165 personas. Un joven que estaba siendo buscado por la Policía Nacional, además, ha sido detenido como supuesto autor de un delito de patrimonio.

Los agentes también han verificado la situación de los residentes en la antigua prisión y se han cerciorado de que no hubiera personas con alguna reclamación judicial o sustancias estupefacientes. Por parte de la Policía Nacional han participado agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), del Grupo Operativo de Respuesta (GOR), la Brigada Provincial de Información (BPI), Extranjería, Distrito Centro y Distrito Oeste.

También han colaborado agentes de la Unidad de Intervención Inmediata (UII) de la Policía Local de Palma, según ha informado la Jefatura Superior de Policía en Baleares en un comunicado.

CORT TRABAJA DESDE HACE DOS AÑOS

Preguntada por este operativo en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la portavoz del Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, ha señalado que llevan trabajando en la zona desde hace dos años. El objetivo de esas labores, ha subrayado, es tener una idea "real" y "actualizada" de las personas que viven en la antigua prisión de Palma.

La actuación de la Policía Local de Palma en el operativo, ha explicado, se ha limitado a dar apoyo a la Policía Nacional y elaborar un censo de los residentes.