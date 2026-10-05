Los partidos soberanistas de Baleares descartan concurrir a las elecciones bajo "un engendro a nivel estatal"

La federación Ara Més, que engloba a los partidos soberanistas de Baleares, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Ara Eivissa, han descartado concurrir a las las elecciones generales del próximo 29 de noviembre bajo un "engendro a nivel estatal". Lo han dicho los portavoces parlamentarios de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, y de Més per Menorca, Josep Castells, en una rueda de prensa posterior al anuncio del adelanto electoral realizado la mañana de este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Desde hace mucho tiempo los tres partidos trabajamos para estar preparados para defender los intereses de las personas preocupadas por la realidad de Baleares y que quieren huir del ruido de la política de Madrid", ha afirmado Apesteguia. El ecosoberanista ha asegurado que "todas las personas soberanistas, ecologistas, feministas y de izquierdas de Baleares tienen garantizado" que en los comicios encontrarán "una papeleta de país".

Castells, preguntado al respecto, ha descartado la posibilidad de que Ara Més vuelva a concurrir a las elecciones "en una coalición a nivel estatal", aunque ha abierto la puerta a alianzas en clave autonómica con las que puedan garantizar "tener una voz en Madrid".

"Si hay una coalición, tiene que ser estrictamente a nivel balear. No participaremos en un engendro a nivel estatal que no se adhiera a las problemáticas de los ciudadanos de Baleares", ha subrayado el menorquinista. "Queremos tener una voz independiente que pueda defender sin ninguna hipoteca los intereses de los ciudadanos de Baleares", ha añadido.

Apesteguia ha considerado que, lejos de lo que pueda hacer el Frente Amplio y Podemos, estas elecciones sitúan a los partidos de Ara Més "en un nuevo escenario que debe corregir algunos aspectos que se produjeron en las anteriores". En cualquier caso, serán los órganos de dirección de los partidos los que se encarguen de las "negociaciones" y de encontrar las "fórmulas pertinentes" para confeccionar las listas electorales.

La idea, ha puntualizado Castells, es tender la mano a aquellas formaciones con las que tienen "una tradición de organización y de haber encontrado fórmulas en el pasado para intentar que la voz de los ciudadanos de Baleares que quieren medidas valientes encuentren un espacio común para hacer llegar esta voz a Madrid".