El Parlament convalida el decreto anticrisis al que Vox vota en contra

El Parlament de les Illes Balears ha convalidado este martes el decreto de medidas extraordinarias del Govern para paliar el impacto de la guerra de Irán en la economía de Baleares. El texto ha salido adelante con 43 votos a favor, cinco en contra y nueve abstenciones, con el respaldo de PP y PSIB, la abstención de MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos, y el voto en contra de Vox. El pleno también ha rechazado la petición de Vox de tramitar el texto como proyecto de ley.

El decreto moviliza más de 160 millones de euros articulados en cinco bloques. Entre las medidas más destacadas figuran 75 millones en líneas de crédito para empresas y autónomos a través de ISBA, 36,7 millones en ayudas directas a los sectores más afectados, cerca de diez millones para el transporte, y medidas fiscales por valor de cuatro millones de euros, entre las que destaca la recuperación de la deducción para compensar el alza de las hipotecas variables. El decreto también incluye una subida salarial del 1,5% para los funcionarios. El vicepresidente y conseller de Economía, Antoni Costa, ha dejado abierta la posibilidad de ampliar el paquete si la situación lo requiere, incluyendo medidas de carácter social.

Durante el debate, Costa ha reivindicado que el decreto fue elaborado desde el consenso e incorporando propuestas de sectores, agentes e instituciones. El vicepresidente ha criticado que el plan de ayudas del Gobierno central "obvia el gran hecho diferencial de la insularidad" y ha pedido al PSIB que le ayude a trasladar a Madrid que "la insularidad no existe solo en Canarias". El portavoz socialista, Iago Negueruela, ha justificado el apoyo de su grupo destacando el talante negociador del conseller y ha avanzado que están trabajando con la Conselleria de Agricultura en una línea de ayudas a la agricultura ecológica, además de enmiendas para el sector del taxi. Los grupos de MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos han reconocido que las medidas van en la dirección correcta, aunque han señalado carencias en el alcance social del decreto y en la definición concreta de algunas ayudas. Vox ha votado en contra y ha calificado el decreto de "engaño PP-PSOE", acusando al Govern de ocultarse tras el texto para autorizar gastos y evitar la negociación de unos presupuestos.