Palma trabajará por primera vez el mercado coreano a través de Abu Dhabi

Palma abrirá por primera vez el mercado asiático eligiendo Corea del Sur como destino prioritario, aprovechando la conexión aérea con Abu Dhabi para canalizar turismo de largo recorrido hacia la capital balear. La novedad fue presentada por Pedro Homar, gerente de la Fundación Turismo Palma365, durante la participación de la ciudad en Fitur 2026, donde también se reforzó la candidatura de Palma a Capital Europea de la Cultura 2031.

Esta estrategia de conectividad aérea se complementa con la consolidación del mercado norteamericano y la recuperación del canadiense, en un plan integral que busca diversificar los mercados emisores y posicionar a Palma como destino cultural de referencia en el Mediterráneo.

Corea del Sur, puerta de entrada a Asia

La novedad más destacada es la apertura del mercado coreano en colaboración con Turespaña mediante un proyecto específicamente diseñado para promocionar Palma entre los viajeros surcoreanos. La conexión se realizará a través de Abu Dhabi, aprovechando las nuevas rutas aéreas disponibles para canalizar turismo asiático de alto poder adquisitivo hacia la capital balear.

"Como gerente de la Fundación, este año el esfuerzo se pone claramente en el mercado americano. Seguimos haciendo una apuesta importantísima por el mercado norteamericano, también vamos a trabajar el mercado canadiense y por primera vez vamos a empezar a trabajar el mercado asiático y hemos escogido el mercado coreano", señaló Homar en declaraciones a Onda Cero

Esta iniciativa busca rentabilizar las nuevas conexiones aéreas desde Palma hacia el Golfo Pérsico y, desde allí, hacia Asia, posicionando a la capital balear como un destino estratégico para viajeros asiáticos que buscan experiencias culturales premium en el Mediterráneo.

Candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031

Paralelamente, Palma compite con Burgos, Cáceres, Granada, Jerez de la Frontera, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Potries y Toledo por ser Capital Europea de la Cultura 2031, representando a España junto a Malta en este prestigioso reconocimiento. En marzo de 2026 se conocerá la preselección de las tres ciudades finalistas españolas, y en diciembre del mismo año se anunciará la ganadora definitiva.

La propuesta de Palma se fundamenta en el poder transformador de la cultura como vector de cambio integral de la ciudad. Homar enfatizó en Onda Cero que, independientemente del resultado final, el objetivo es posicionar a Palma como un destino cultural de excelencia mediante una inversión en eventos, infraestructuras y programación cultural de alcance internacional.

"La Capitalidad Cultural no es más que un camino que se ha iniciado. Palma ya definitivamente está posicionándose para ser la capital cultural del Mediterráneo. Se están poniendo todas las herramientas para que Palma sea el destino cultural por excelencia", explicó Homar.

La candidatura se acompaña de una ambiciosa agenda cultural para 2026 que incluye el Mallorca Photo Fest, el Palma Brunch, La Nit de l'Art y Art Cologne, entre otros eventos de proyección nacional e internacional. Esta programación cultural busca transformar no solo la imagen de la ciudad, sino también la experiencia de residentes y visitantes.

"La cultura puede transformar absolutamente todo. No solo transforma las ciudades, transforma la propia sociedad, sino que también transforma el modelo turístico", concluyó Homar, resumiendo la filosofía que guía tanto la candidatura europea como la estrategia comercial de Palma.