Palma prevé hasta 100.000 personas en Playa de Palma para el eclipse del 12 de agosto

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El regidor de Turismo, Cultura y Comercio del Ayuntamiento de Palma, Javier Bonet, ha pasado este miércoles por los micrófonos del programa 'Más de Uno Mallorca', desde el Real Club Náutico de Palma, con motivo de la Copa del Rey MAPFRE de Vela. En una entrevista en Onda Cero, ha hablado sobre el dispositivo especial preparado para el día del eclipse el próximo miércoles, 12 de agosto. Además, ha concretado las medidas previstas para garantizar la seguridad y la movilidad durante una jornada en la que se espera una gran afluencia de público.

El Consistorio calcula que hasta 70.000 personas podrían concentrarse en Playa de Palma para presenciar el fenómeno astronómico, aunque la zona tiene capacidad para gestionar hasta 100.000 asistentes. En este sentido, Bonet ha lanzado un mensaje de tranquilidad y ha asegurado que "todo el mundo podrá acceder a Playa de Palma en transporte público".

Sin embargo, a partir de las 12.00 horas quedará restringido el acceso en vehículos particulares, incluidas motocicletas y bicicletas. Solo podrán acceder quienes dispongan de una acreditación por ser residentes o trabajadores de la zona, así como aquellas personas con una reserva en establecimientos de restauración que cuenten con aparcamiento propio. "Ya se ha hablado con todos los establecimientos", ha señalado el regidor.

Bonet ha subrayado que el operativo supone un importante reto para las administraciones, aunque también una oportunidad para la ciudad. "Nos enfrentamos a un día maravilloso. Somos unos afortunados, pero también es una responsabilidad para las instituciones públicas", ha afirmado durante la entrevista en Onda Cero.