Jaime Martínez apuesta por el nuevo centro de control demográfico y turístico de Palma para gestionar los flujos turísticos

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha pasado este martes por los micrófonos del programa 'Más de Uno Mallorca' desde el Real Club Náutico de Palma, con motivo de la Copa del Rey MAPFRE de Vela. Preguntado por la masificación turística en la capital balear que critican desde las entidades ecologistas, Jaime Martínez ha insistido en que "el Ayuntamiento ha limitado los grupos de guías turísticos, y se está doblando la limpieza en los lugares donde están los cruceristas".

En una entrevista concedida a Onda Cero, el primer edil ha puesto en valor el desarrollo del centro de control demográfico y turístico de Palma para gestionar los flujos turísticos a partir de conocer "cuántas personas y cuándo van a venir" y evitar así la sensación de saturación, especialmente en el centro de la ciudad. Asimismo, Martínez ha insistido en que "tenemos que definir qué modelo de ciudad queremos de manera global".

Jaime Martínez también ha hablado de la crisis migratoria que se vive en el archipiélago. "Son necesarias políticas migratorias serias. El presidente del Gobierno de España niega esa realidad, y necesitamos que actúe", ha criticado el alcalde de Palma en los micrófonos de Onda Cero, tras conocerse que 17 personas habrían fallecido en una travesía a bordo de una patera llegada al sur de Mallorca.

Respecto a las previsiones para el eclipse del próximo 12 de agosto, el alcalde de la capital balear ha insistido en la importancia de seguir las recomendaciones de los servicios de emergencias y ha lanzado un mensaje a los ciudadanos para que se queden en casa, para evitar la congestión en zonas como la Playa de Palma.