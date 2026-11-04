Palma lanza ‘Això és Palma’, un programa gratuito con más de 60 actividades para que los residentes redescubran la ciudad a través de su cultura y gastronomía

Palma lanza ‘Això és Palma’, un programa gratuito con más de 60 actividades para que los residentes redescubran la ciudad

La Fundación Turismo Palma 365 ha presentado en la World Travel Market (WTM) de Londres ‘Això és Palma’, una iniciativa con más de 60 actividades gratuitas dirigida exclusivamente a los residentes de la capital balear. El programa, que se pondrá en marcha el 1 de diciembre, busca reforzar el orgullo de pertenencia y acercar a la ciudadanía espacios culturales, gastronómicos, comerciales y patrimoniales de Palma.

El gerente de la Fundación Turismo Palma 365, Pedro Homar, ha explicado en los micrófonos de Onda Cero Mallorca que la propuesta forma parte del trabajo de la entidad para reorientar el modelo turístico de la ciudad. “Buscamos conjugar la actividad turística con el día a día del residente”, ha señalado.

El programa incluirá visitas, talleres, experiencias gastronómicas y propuestas culturales en hoteles, museos, casales, restaurantes, comercios y otros espacios de la ciudad. Todas las actividades serán gratuitas y solo podrán participar personas empadronadas en Palma.

Homar ha subrayado que la iniciativa no está pensada para captar turistas, sino para que los palmesanos descubran rincones que quizá desconocen o a los que ya no acuden. “Queremos que redescubran zonas de Palma que a lo mejor ni sabían que existían o creían que no eran para ellos”, ha afirmado.

El reto del equilibrio

El proyecto llega en un momento de debate sobre la presión turística y la convivencia entre residentes y visitantes. Homar ha defendido que la respuesta debe combinar tres ejes: la regulación, la gestión de los flujos turísticos y una nueva narrativa que invite a los ciudadanos a volver a disfrutar de la ciudad.

“Hay momentos en los que alguien puede pensar que le da pereza ir a un sitio porque habrá mucha gente, pero muchas veces te llevas una sorpresa”, ha reconocido el gerente, quien ha instado a los residentes a hacer ese ejercicio de redescubrir Palma.

La Fundación también quiere poner en valor barrios como El Terreno y reforzar el vínculo entre Palma Ciudad y Playa de Palma, especialmente durante otoño e invierno. “Playa de Palma es Palma y, fuera del verano, es espectacular”, ha defendido Homar.

La presentación se ha producido durante la WTM de Londres, feria a la que Palma acude para consolidar uno de sus principales mercados emisores. Homar ha explicado que, en el conjunto del municipio, el mercado alemán sigue siendo el primero, pero que en Palma Ciudad el cliente británico es el número uno.

Para 2026, la Fundación estima un crecimiento de en torno al 2,1% o 2,2% en el mercado británico. Homar ha destacado que se trata de un cliente que visita la capital durante todo el año, también en los half terms escolares, cuando Palma recibe a numerosas familias británicas.

Nuevos mercados en expansión

Más allá de Reino Unido y Alemania, Homar ha señalado crecimientos de doble dígito en mercados como Estados Unidos, Corea del Sur, Oriente Medio y Canadá. En el caso coreano, ha descrito un perfil de parejas jóvenes, interesadas en la gastronomía, la cultura y las experiencias autóctonas.

De cara al futuro, la Fundación ve potencial en México y Brasil, aunque considera que aún es pronto para abrir de forma decidida a Latinoamérica. “Son los dos mercados con mayor potencial por su capacidad de gasto y de viaje”, ha valorado.

Sobre el próximo ejercicio, Homar se ha mostrado “medianamente optimista” pese a la incertidumbre por la inflación, los costes energéticos y el precio del queroseno. Su principal previsión es que se acorte aún más la ventana de reserva en los mercados de corto radio, con decisiones de viaje que podrían tomarse entre 48 y 72 horas antes.

“Si hay algo que nos demuestra la industria turística es la resiliencia”, ha concluido el gerente de Turismo Palma 365.