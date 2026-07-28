El Palacio de La Almudaina reabre sus puertas tras una reforma que reduce un 30% el consumo energético.

El Palacio Real de La Almudaina ha reabierto este martes al público tras una reforma integral que permitirá reducir un 30 por ciento el consumo energético del monumento gracias a la renovación de la iluminación interior y exterior.

Según ha explicado la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, la intervención, que ha supuesto una inversión de 2,57 millones de euros, busca mejorar la experiencia de los visitantes, así como abrir al público nuevos espacios del palacio y avanzar en la sostenibilidad del edificio.

En concreto, la reforma ha reorganizado el recorrido con un criterio cronológico para poner en valor las distintas etapas históricas del monumento, desde la época romana hasta la cristiana, pasando por la islámica. Además, ha incorporado al itinerario de visita zonas que hasta ahora permanecían cerradas, como el Palacio de la Reina, y ha renovado la museografía y la iluminación monumental del conjunto.

De la Cueva ha defendido que avanzar hacia un turismo, una economía y un patrimonio más sostenibles constituye una responsabilidad de los poderes públicos y ha destacado que la nueva iluminación permitirá reducir en un 30 por ciento el consumo energético del monumento.

Por su parte, la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha recordado que Baleares recibió 300 millones de euros de fondos europeos Next Generation destinados a impulsar proyectos de transformación turística.

En este sentido, ha señalado que estas inversiones llegan a 59 municipios del archipiélago con actuaciones dirigidas, entre otros objetivos, a mejorar el entorno urbano, avanzar en sostenibilidad, favorecer la digitalización y contribuir a la transformación del modelo turístico.

La reapertura del monumento se ha celebrado con un acto institucional en el que también han participado el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, entre otras autoridades.