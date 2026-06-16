Un muerto y un herido grave en un accidente de tráfico en el segundo cinturón de Palma

Un hombre ha muerto y otro ha resultado herido de gravedad en un accidente de tráfico entre dos coches ocurrido la mañana de este martes en el segundo cinturón de Palma.

Los hechos, según la información facilitada por el SAMU 061, ha ocurrido sobre las 05.55 horas a la altura del kilómetro uno de la Ma-30.

Dos coches, en circunstancias que por el momento se desconocen, han colisionado. El ocupante de uno de los coches ha fallecido antes de que los servicios de emergencias pudieran salvarle la vida.

El otro hombre, quien ha quedado atrapado en el interior del vehículo y ha tenido que ser rescatado, ha sufrido múltiples traumatismos.

Los sanitarios, tras estabilizarle, le han trasladado al Hospital Universitario Son Llàtzer, donde ha ingresado con pronóstico grave.