Muere un excursionista alemán de 65 años al caer desde una altura de 30 metros en Valldemossa

LEER MÁS Muere una ciclista tras sufrir una caída en la carretera de Sa Calobra

Un hombre alemán y de 65 años ha fallecido este jueves tras sufrir una caída desde una altura de 30 metros en el término municipal de Valldemossa. El accidente ha ocurrido poco antes de este mediodía cuando el senderista realizaba una excursión con un grupo de 11 personas. Según la información de la Guardia Civil, en un momento dado, el hombre se ha alejado un poco del grupo y el resto le ha perdido de vista.

Al ver que no regresaba, los excursionistas han vuelto hacia atrás y se han dado cuenta de que el hombre había caído por un desnivel de entre 30 y 40 metros en una zona cercana al torrente de sa Marina, en Valldemossa.

Los servicios sanitarios no han podido hacer nada para salvarle la vida y el helicóptero de la Guardia Civil ha recuperado el cuerpo sin vida del hombre. Efectivos de los bomberos del parque de Sóller, con el refuerzo del helicóptero la Milana, han participado también en el dispositivo.