Minuto de silencio en Baleares en señal de condolencia por el accidente ferroviario en Córdoba

Con este gesto, el Ejecutivo ha querido mostrar su apoyo y solidaridad con las víctimas, sus familiares y todas las personas afectadas por el siniestro

Patricia Segura | Europa Press

Palma |

Un centenar de representantes institucionales de Baleares han guardado este mediodía un minuto de silencio en señal de condolencia por el accidente ferroviario ocurrido en Córdoba, frente al Consolat de Mar en Palma. Con este gesto, el Ejecutivo ha querido mostrar su apoyo y solidaridad con las víctimas, sus familiares y todas las personas afectadas por el siniestro.

Allí ha estado presente la presidenta del Govern, Marga Prohens, quien ha trasladado su pésame a los familiares de los fallecidos, así como ha deseado "una pronta recuperación a los heridos" y ha agradecido la tarea de los cuerpos de emergencias

También han asistido el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, y la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, quien ha expresado su pésame a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario en "un día de mucho dolor".

Las instituciones de Baleares han decidido además cancelar algunos de los actos y presentaciones oficiales previstos para este lunes, sumándose así al luto y al duelo por este trágico suceso.

