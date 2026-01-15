Muere un joven de 18 años tras derrumbarse el tejado de su casa en Manacor

Un joven de 18 años ha fallecido esta madrugada en el derrumbe de una vivienda en Manacor, en el que su hermano, de 12 años, ha resultado herido grave.

Según ha confirmado el SAMU, el suceso ha ocurrido a las 5:15 horas de la madrugada, en una vivienda de la calle Sant Francesc, en el casco urbano de la localidad, cuando por razones que se desconocen, se ha venido abajo el tejado de la planta superior, justo sobre el dormitorio de los jóvenes.

El forjado superior de la vivienda, correspondiente a una cubierta plana, ha caído sobre el piso inferior y ha afectado a una estancia de la casa, han explicado los Bomberos de Mallorca, que han acudido a la emergencia desde los parques de Manacor y Llucmajor.

A pesar de que los bomberos han podido rescatar a los hermanos, que se habían quedado atrapados, ya no han podido hacer nada por salvarle la vida al mayor, de 18 años, del que solo han podido confirmar su fallecimiento. Mientras que el pequeño, de 12 años, ha sido trasladado hasta el Hospital de Son Espases, en estado grave.

Los padres, al hallarse en otra parte de la vivienda, han salido ilesos, aunque un equipo de psicólogos del 112 se ha desplazado hasta el lugar de los hechos para acompañarlos en estos momentos tan difíciles.

También se ha desplazado hasta allí el alcalde de Manacor, Miquel Oliver, que ha querido mostrar su apoyo a la familia, vecina del municipio.

En ONDA CERO ha explicado que en estos momentos técnicos del ayuntamiento se encuentran en la zona para "comprobar la seguridad estructural. Están apuntando la vivienda para hacer la zona más segura, y comprobar el estado de la estructura".