Miguel Lázaro (Simebal): “El otoño sanitario será caliente”, si no hay acuerdo con los médicos

El colectivo médico cumplirá con su amenaza y convocará una huelga indefinida a partir del mes de octubre, si el Gobierno no acepta las principales reivindicaciones de los sanitarios y sigue adelante con su Estatuto Marco. Así lo ha advertido en 'Más de Uno Mallorca' de Onda Cero Mallorca Miguel Lázaro, presidente de la Confederación Española de Sindicatos Médicos y de SIMEBAL, que asegura que existe “distanciamiento” con el Ministerio de Sanidad y anticipa “un otoño sanitario caliente”, si no se alcanza un acuerdo.

Después de que los paros parciales en la sanidad pública antes del verano tuvieran un impacto directo sobre la actividad asistencial, con millones de pacientes afectados por el Estatuto Marco para Médicos que pretende aprobar el Gobierno de España, ahora los médicos amenazan con una huelga. “La huelga médica, que no hacíamos desde el año 1995, a nivel nacional, afectará a muchos pacientes”, señala.

El dirigente sindical apunta directamente al Gobierno central y considera que la solución está ahora en manos del presidente Pedro Sánchez si sigue con la tramitación del Estatuto Marco en el Congreso de los Diptados. También vuelve a pedir el cese de la ministra de Sanidad, Mónica García.

El conflicto tendrá también una repercusión directa en las listas de espera. Lázaro reconoce que los paros afectaron a la actividad asistencial, y pide disculpas anticipadas con la huelga indefinida que será convocada después del puente del Pilar.