Medio centenar de personas protestan contra la derogación de la ley de memoria democrática

La Plataforma per la Memòria Democràtica ha convocado una protesta este martes coincidiendo con el debate de la enmienda a la totalidad que ha presentado la izquierda en contra de la propuesta de derogación de Vox, que el PP apoyará

Patricia Segura | Europa Press

Palma |

Medio centenar de personas protestan contra la derogación de la ley de memoria democrática.
| Patricia Segura

Medio centenar de personas se han concentrado a las puertas del Parlament para protestar contra la futura derogación de la ley de memoria democrática, subrayando que "ya han sufrido" esta derogación y que "no es plato de buen gusto". A las puertas del Parlament balear, medio centenar de personas de la Plataforma per la Memòria Democràtica y representantes de partidos como PSIB, Més per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos se han concentrado este martes para mostrar su rechazo a derogación de la Ley balear de Memoria Democrática.

La Plataforma per la Memòria Democràtica ha convocado una protesta este martes coincidiendo con el debate de la enmienda a la totalidad que ha presentado la izquierda en contra de la propuesta de derogación de Vox, que el PP apoyará.

La presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, ha acusado a los 'populares' de "jugar con un intercambio de cromos con los derechos que se sustentan en esta ley". Entre pancartas y consignas, la presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, ha advertido que la derogación de la ley supondría un retroceso democrático y un olvido institucional de las víctimas.

Un acto cargado de simbolismo con el que la Plataforma ha querido recordar que la memoria no se deroga por decreto, y que ha contado con el apoyo de los grupos de la izquierda. El diputado del PSIB-PSOE en el Parlament es Omar Lamin. Una protesta que ha coincidido con el debate de la enmienda a la totalidad que ha presentado la izquierda en contra de la propuesta de derogación de Vox, que el PP apoyará.

