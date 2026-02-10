Medio centenar de personas protestan contra la derogación de la ley de memoria democrática.

Medio centenar de personas se han concentrado a las puertas del Parlament para protestar contra la futura derogación de la ley de memoria democrática, subrayando que "ya han sufrido" esta derogación y que "no es plato de buen gusto". A las puertas del Parlament balear, medio centenar de personas de la Plataforma per la Memòria Democràtica y representantes de partidos como PSIB, Més per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos se han concentrado este martes para mostrar su rechazo a derogación de la Ley balear de Memoria Democrática.

La Plataforma per la Memòria Democràtica ha convocado una protesta este martes coincidiendo con el debate de la enmienda a la totalidad que ha presentado la izquierda en contra de la propuesta de derogación de Vox, que el PP apoyará.

La presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, ha acusado a los 'populares' de "jugar con un intercambio de cromos con los derechos que se sustentan en esta ley". Entre pancartas y consignas, la presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, ha advertido que la derogación de la ley supondría un retroceso democrático y un olvido institucional de las víctimas.

Un acto cargado de simbolismo con el que la Plataforma ha querido recordar que la memoria no se deroga por decreto, y que ha contado con el apoyo de los grupos de la izquierda. El diputado del PSIB-PSOE en el Parlament es Omar Lamin.