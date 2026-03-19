El alza del precio del petróleo por la guerra en Oriente Medio amenaza con frenar en seco la construcción en Baleares

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El encarecimiento del petróleo y el aumento de costes derivados de la guerra en Oriente Medio ponen en riesgo la evolución del sector de la construcción en Baleares. Así lo ha advertido este jueves la Asociación de Constructores, que, pese a haber registrado un importante crecimiento en 2025, prevé un 2026 marcado por la incertidumbre.

En concreto, la inversión en el sector aumentó el pasado año un 26,5%, con especial impulso en Mallorca y Menorca, lo que permitió incrementar la construcción de vivienda. Sin embargo, desde la patronal insisten en que estas cifras siguen siendo "insuficientes" para cubrir la demanda existente en las islas.

El presidente de los constructores, Climent Olives, ha alertado de que la situación internacional ya está teniendo un impacto directo en los costes. En este sentido, ha señalado que "el precio del transporte marítimo ha subido un 10%" y que, si se mantiene esta tendencia, en apenas dos semanas podría producirse un encarecimiento generalizado de los materiales de construcción.

Olives ha explicado que el sector ya está sufriendo incrementos significativos derivados del alza del petróleo, especialmente en ámbitos como la logística y el uso de maquinaria, lo que compromete la viabilidad de muchos proyectos. Ante este escenario, los constructores no descartan retrasos e incluso la paralización de obras si no se revisan los precios de los contratos públicos y se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector privado.

Preocupación por el futuro del Plan de Vivienda

Uno de los principales focos de preocupación es el futuro del Plan de Choque de Vivienda del Govern. En concreto, las 1.200 viviendas previstas por el IBAVI, que deberían licitarse este año, podrían verse afectadas por el actual contexto internacional, lo que retrasaría el inicio de las obras.

Desde la Asociación de Constructores de Baleares, su directora general, Sandra Verger, ha reclamado que "se incorporen de forma automática revisiones de precios en las licitaciones públicas para evitar que queden desiertas". Una medida que consideran clave para garantizar la ejecución de proyectos en un momento de elevada volatilidad económica.

El sector insiste en la necesidad de actuar con rapidez para evitar que la inestabilidad internacional termine frenando en seco la actividad constructora en las islas y agrave aún más el problema de acceso a la vivienda.