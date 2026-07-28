Más de 400 personas se concentran frente a Delegación de Gobierno reclamando la dimisión del delegado en las Islas, Alfonso Rodríguez

La plataforma 'Menys turisme, més vida', ha anunciado que las personas heridas durante las cargas policiales están estudiando interponer una denuncia colectiva contra los agentes de la Policía Nacional que participaron en el dispositivo.

Más de 400 personas se han concentrado este martes frente a Delegación de Gobierno para reclamar a gritos y con pancartas la dimisión del delegado en las Islas, Alfonso Rodríguez, por los altercados tras la manifestación del pasado domingo, que acabaron con ocho personas heridas además de un detenido que ya se encuentra en libertad provisional.