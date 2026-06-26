Más de 300 marquesinas de la EMT Palma se sumarán a la campaña 'Espacios Libres de Humo' de la AECC

Más de 300 marquesinas de la EMT Palma se sumarán a la campaña 'Espacios Libres de Humo' de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Las paradas se personalizarán con pegatinas con el lema ‘En aquesta parada no es fuma, es respira”. El objetivo de desnormalizar el tabaco y reducir su uso, así como alertar de su impacto en fumadores pasivos y niños.

José Reyes, presidente de la AECC en Baleares, ha admitido que aún no se puede prohibir fumar en las marquesinas por no estar aprobado por ley, pero ha dicho que "las leyes, sin concienciación de la población, no tienen sentido" en alusión al carácter preventivo de la campaña. En las próximas semanas se irán colocando todas las pegatinas por parte de voluntarios de la asociación, y se espera que esté desplegada para la segunda quincena de julio.

Por su parte, el teniente de alcalde de movilidad y presidente de la EMT, Antoni Deudero, ha valorado la importancia de esta campaña y su alcance por llegar, ha dicho, "a los más de 65 millones de usuarios que suben y bajan de los autobuses", y ha asegurado que "siempre será un éxito en cuanto a sensibilizar a las personas" ante el tabaquismo.

Desde el Ajuntament de Palma han querido reiterar su apoyo a todas las iniciativas de este tipo de la Asociación Española contra el Cáncer.