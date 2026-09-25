Más de 13.000 migrantes regularizados en Baleares están dados de alta en la Seguridad Social

Más de 13.000 de los 34.000 migrantes que solicitaron la regularización extraordinaria en Baleares --un 38,2% del total--, ya estarían dados de alta en la Seguridad Social. Así lo ha asegurado la secretaria Estado de Migraciones, Pilar Cancela, en declaraciones ofrecidas a los medios, durante una visita que ha realizado este jueves a las instalaciones de la Fundación Laboral de la Construcción en Palma.

En ese sentido, ha señalado que este grupo de personas ya regularizadas habrían salido de la "inseguridad jurídica", al tiempo que "ayudan y contribuyen a hacer sociedad y país". De este modo, ha resaltado que este proceso fue "el inicio" para que las personas se puedan incorporar a la "normalidad administrativa", ya que reivindicado que "ninguna persona es irregular", sino que es la "situación administrativa la que es irregular".

Cancela ha argumentado que el proceso de regularización se culminará "en los próximos meses" y lo ha calificado como una "enorme oportunidad" para responder a unas necesidades que tiene el país. La representante del Ejecutivo ha explicado que, una vez se ha tramitado la regularización, estas personas tienen dos alternativas, que pasan por la formación o por la incorporación al mercado de trabajo, para lo que ha incidido que también se necesita una formación.

Por eso ha apuntado que el sector de la construcción es uno de los que más demanda de trabajadores hay, puesto que una de las prioridades de las administraciones es la vivienda y para construirla era necesario incorporar a gente al mercado de trabajo. Cancela ha puesto como el ejemplo la Fundación Laboral de la Construcción, al demostrar que los principales actores del mercado laboral de Baleares se pueden unir para formar de manera acreditada a trabajadores con el objetivo de que se incorporen al sector de la construcción, que demanda mano de obra.

La fundación desarrolla una formación específica de 30 a 60 horas, que incluye apoyo lingüístico y capacitación en oficios demandados como albañilería, pintura o manejo de maquinaria, precisamente en el sector de la construcción, uno de los que cuentan con una mayor presencia de personas de origen migrante en la economía balear. En la visita, también ha estado la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha destacado que el proceso de regularización ha permitido que personas que ya estaban en España, "muchas veces en situaciones de precariedad, puedan ahora trabajar legalmente, cotizar a la Seguridad Social y tener reconocidos sus derechos laborales".

Sánchez ha subrayado además que los efectos de este proceso ya se perciben en sectores fundamentales para la economía de Baleares, entre ellos el turismo y la construcción. "La regularización permite hacer aflorar empleos que antes estaban en la economía sumergida y avanzar hacia un mercado laboral con más derechos y garantías", ha señalado.