Mallorca recibe 10,1 millones de turistas hasta agosto y la patronal hotelera pide prudencia para 2027

El presidente de la FEHM, Javier Vich, ha realizado el balance en la World Travel Market (WTM) de Londres, donde ha destacado que la isla recibió 10.148.000 visitantes entre enero y agosto, un 2,1% más que en el mismo periodo del año anterior. El dato, ha explicado, es especialmente relevante porque el crecimiento se ha concentrado fuera de la temporada alta: julio y agosto apenas crecieron un 0,9%, mientras marzo y mayo registraron avances significativos.

“Ya no hace falta crecer más en julio y agosto, pero tenemos que ser capaces de generar actividad más allá de los meses de temporada alta”, ha señalado Vich, quien ha defendido que la desestacionalización “empieza a consolidarse” en Mallorca. Uno de cada cinco establecimientos hoteleros de la isla permanece abierto todo el año, un factor que ha permitido ampliar la actividad en los meses de menor afluencia.

Reino Unido tira del crecimiento

El mercado británico ha sido uno de los motores de la temporada, con un aumento del 6,5% entre enero y agosto, hasta cerca de 1,75 millones de turistas. Vich ha subrayado que Reino Unido “refuerza su papel estratégico” para Mallorca, con un crecimiento especialmente fuerte en el primer trimestre.

Alemania, en cambio, ha registrado una ligera caída, aunque sigue siendo el principal mercado emisor de la isla y genera el 32% de las llegadas. La patronal atribuye esa corrección a la situación económica alemana, con un impacto mayor en el segmento familiar que en el de parejas.

De cara a 2027, Vich ha pedido “optimismo prudente”. Los principales riesgos, según ha explicado, son la situación geopolítica, el encarecimiento del queroseno —que puede llevar a algunas compañías a replantear rutas— y la evolución de la economía alemana. La FEHM espera tener más luz sobre la próxima temporada en el marco de Fitur.

La inteligencia artificial, el gran cambio

La patronal también ha puesto el foco en la transformación del proceso de reserva. Según Vich, los turoperadores y las principales agencias online anticipan que la inteligencia artificial cambiará de forma drástica la generación de demanda: las grandes corporaciones prevén que hasta el 50% de las reservas pueda producirse a través de agentes de IA en los próximos dos años.

Eso obligará, ha advertido, a acelerar la gestión y la comercialización del destino. En un escenario dominado por agentes inteligentes, el producto, la marca, la segmentación y la especialización “recobrarán mucha importancia” para que Mallorca siga siendo competitiva.

Sobre la vivienda, Vich ha reiterado que el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) debe mantener su carácter finalista y destinarse a los fines para los que fue concebido. Aunque la FEHM se muestra dispuesta a estudiar una excepción ante la crisis habitacional, considera que la política de vivienda debería financiarse con los presupuestos generales y requiere medidas estatales que den seguridad jurídica a los propietarios y aumenten la oferta de alquiler asequible.