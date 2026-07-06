En Mallorca se han visado 1.300 nuevas viviendas en el primer semestre del año, casi un 29% más que en 2025

En Mallorca se han visado 1.300 nuevas viviendas en el primer semestre del año, casi un 29 por ciento más que en 2025

El Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Mallorca destaca que se trata del mayor número de visados en un primer semestre desde el 2021. De estos nuevos 1.300 visados, 769 fueron para plurifamiliares, que crecieron casi un 60 por ciento, y 527 para unifamiliares, que se mantienen respecto a 2025.

Desde el colegio han explicado que antes se construía a un ritmo de 1 a 1 entre vivienda plurifamiliar y unifamiliar, mientras que con estos datos se ha pasado a 1 y medio a 1. La necesidad de vivienda de la isla está fomentando, dicen, este aumento de las plurifamiliares, aunque su presidente Luis Alfonso de León ha añadido que "todavía es insuficiente para dar respuesta a la demanda de la población", y que el ritmo ideal sería de 4 a 1.

Según han asegurado, las perspectivas a futuro son buenas porque, dicen, hay muchos proyectos en marcha con precios limitados y viviendas de protección oficial. No obstante, preguntados por los precios de las viviendas, su secretario técnico, Mateu Moyà, asegura que "se han equilibrado" y que, si bien un edificio plurifamiliar en una zona turística "puede tener un enfoque a precios elevados", en "ciertas zonas de Palma y los pueblos, estos edificios tienen el objetivo de un mercado interior a un precio más razonable", ha dicho.

Por último, también han destacado el incremento de las reformas en un 17 por ciento, con un total de 1.771 visadas. De estas, 40 han sido para hoteles, el doble que el año pasado. Sin embargo, han destacado que no se ha visado ningún hotel de nueva construcción.