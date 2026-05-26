Magaluf se convierte en epicentro audiovisual internacional con la décima edición del Conecta, uno de los mejores mercados televisivos del mundo

Mallorca acoge esta semana el Conecta Magaluf, un foro profesional internacional sobre el futuro de la industria audiovisual que celebra su décima edición y que por primera vez se celebra en las islas. El hotel Meliá Calvià Beach de Magaluf se convierte durante cuatro días en un hervidero de salas de reuniones donde guionistas, directores, productores y agentes del sector se encuentran con plataformas como Netflix o Movistar Plus para buscar financiación y cerrar alianzas.

El Ayuntamiento de Calvià es el principal impulsor del evento en Mallorca, financiado en gran parte a través del Impuesto de Turismo Sostenible, dentro del proceso de transformación de Magaluf como destino. Según ha explicado el Director General de Turismo y Comunicaciones de Calvià, Jaime Mora, la apuesta ha sido clara desde el principio: traer una edición diferente, más abierta al público y no solo a los profesionales del sector. Prueba de ello es la premiere de la película Mallorca Confidencial, con el aforo completo de 326 personas, y la proyección de dos capítulos de la serie original de Movistar Plus "Tiene que morir mucha gente", abierta también al público general.

El evento resulta especialmente relevante para el talento audiovisual balear, que tiene en esta edición una oportunidad histórica de presentar sus proyectos ante la industria internacional. Cinco producciones de las islas han sido seleccionadas para competir en las sesiones de pitching. Una de ellas es Mallorca Things To Do, una comedia negra sobre las dificultades de vivir en un lugar convertido en escaparate turístico, desarrollada por la productora de Cala Ratjada Bárbara Ferrer junto a Joan Fullana.

Ferrer, con 25 años de trayectoria en el sector, celebra la llegada del Conecta a Mallorca pero no renuncia a señalar la principal asignatura pendiente: "Lo que hay que hacer es apoyar la industria y el talento local y crear una red estable. La mayoría de mis proyectos se han reconocido fuera. Aquí me cuesta muchísimo encontrar apoyo para llevarlos a cabo." Una reivindicación que comparte buena parte del sector audiovisual balear, que ve en este Conecta un trampolín pero también un espejo de todo lo que aún queda por construir.

También está presente el cineasta Dani Bagur, director ejecutivo de Empatic, con el proyecto NUA, una serie coproducida con Corte Confección Películas, la productora responsable de Sirat. La serie aborda los trastornos de conducta alimentaria desde una perspectiva más amplia de la habitual, con una protagonista mallorquina que se va a Barcelona para desarrollar su carrera como actriz y debe volver a la isla. Bagur destaca que el retorno de la inversión en producción audiovisual puede llegar a multiplicarse por diez, citando el impacto de 24 millones de euros que generó en Portugal la serie Favàritx, emitida por IB3, HBO y RTP, y que además propició la apertura de una nueva ruta aérea directa entre Portugal y Menorca.

El Conecta concluirá el jueves con una ruta de localizaciones cinematográficas desde Calvià a lo largo de la Serra de Tramuntana, poniendo en valor el potencial de Mallorca como plató natural ante los cientos de profesionales internacionales presentes esta semana en la isla.