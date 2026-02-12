Lluís Morey, Premio Onda Cero Mallorca de Ciencia e Investigación: "Me encantaría volver a mi tierra"

Investigar para ganar tiempo al cáncer y convertir hallazgos de laboratorio en tratamientos reales: éste es el trabajo que desarrolla en Miami el mallorquín Lluís Morey, reconocido con el Premio Onda Cero Mallorca 2026 de Ciencia e Investigación.

En una entrevista concedida al programa 'Más de uno Mallorca' de Onda Cero, el premiado ha explicado que su línea de trabajo se basa en la epigenética: los mecanismos que pueden activar o desactivar genes sin alterar la secuencia del ADN. Según ha detallado Morey, comprender estos cambios puede ayudar a explorar nuevas terapias y a entender, por ejemplo, cómo aparecen resistencias a tratamientos en cáncer de mama. "Nos centramos en el cáncer de mama que es de los que mayor incidencia tienen entre la población", cuenta Morey, aunque no es su único objetivo.

Este biólogo mallorquín se trasladó a Miami en 2015 y ha renunciado a una potente beca en España para dirigir un importantísimo laboratorio en Miami, el Sylvester Comprehensive Cancer Center, para el que consiguió en 2022 1,7 millones de euros de financiación. Sin embargo, el equipo de Morey dedica la mitad de su tiempo a buscar financiación para sus trabajos de investigación en Estados Unidos, tal y como reconoce. "La financiación es la clave y la responsabilidad debería recaer en las instituciones", asegura Morey preguntado por las donaciones privadas a la investigación.

El galardonado en los XV Premios Onda Cero Mallorca ha puesto el foco en el papel clave de la financiación para sostener equipos y experimentos, así como en la presión por conseguir proyectos en Estados Unidos. Además, ha defendido que las instituciones apuesten por retener y recuperar talento científico para que investigadores formados fuera puedan volver y contribuir desde Baleares. "Me gustaría volver a Mallorca, ojalá el Govern balear apoyara directamente la retención del talento y la investigación en las islas", lanza un mensaje que suena casi a un sueño.

Con respecto a la investigación que lleva a cabo el equipo de Lluís Morey, "la esperanza nunca se tienen que perder", asegura preguntado por un tratamiento definitivo del cáncer. "Hay una corriente que defiende que el cáncer, más que curar, se convertirá en una enfermedad crónica", explica el investigador mallorquín sobre el futuro de la investigación contra el cáncer de mama, aunque también explica en primicia en qué consiste su último estudio en neurociencia. "Publicamos la semana pasada un artículo sobre los problemas neuronales entre niños", cuenta orgulloso Morey.

El trabajo, talento, logros y lucha por la ciencia de este biólogo mallorquín serán distinguidos en la Gala de los XV Premios Onda Cero Mallorca el lunes, 16 de febrero, en el Auditórium de Palma. En su página web ya pueden conseguir las invitaciones gratuitas. El humorista Agustín “El Casta” y la periodista Elka Dimitrova serán los encargados de presentar el evento, donde también actuará el cantautor David de Maria.