En libertad dos detenidos por la venta fraudulenta de chalés de lujo en Mallorca vinculados a un empresario ruso

Un juez de Palma ha ordenado la puesta en libertad provisional de dos personas detenidas en relación con la supuesta venta fraudulenta de varios chalés de lujo en Mallorca vinculados con un oligarca ruso sancionado por la Unión Europea tras la guerra de Ucrania.

El titular de la plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, como medidas cautelares, les ha impuesto a los investigados la obligación de comparecer ante la justicia cada 15 días, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de la isla. La tercera persona arrestada en el marco de esta investigación fue puesta en libertad después de prestar declaración en sede policial, han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.

La causa, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), permanece bajo secreto de sumario. La Policía Nacional, a lo largo de esta semana, ha detenido a tres personas por su relación con la supuesta venta fraudulenta de varios chalés de lujo en Mallorca vinculados con un oligarca ruso sancionado por la Unión Europea tras la guerra de Ucrania, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

Se trata de una operación que investiga el cambio de propiedad de cinco viviendas de lujo en Calvià que Nikolai Kolesov, un empresario ruso al que se considera cercado al presidente Vladimir Putin, habría puesto a nombre de varios familiares para sortear las sanciones por la invasión de Ucrania.

Los detenidos son dos empleados de una inmobiliaria y una abogada, según detallan las citadas fuentes conocedoras de la investigación, y se les investiga por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, entre otros delitos.

El nombre de Nikolai Kolesov está bajo el radar de las autoridades españolas después de que en junio de 2025 se publicara una investigación de la Fundación Anticorrupción que aseguraba haber localizado cinco mansiones en Mallorca supuestamente propiedad de este empresario ruso.