La leyenda Pepe Ribes en el mar: "Felipe VI es un gran regatista y su ausencia nos va a condicionar porque es quien más horas llevaba en el barco"

El regatista oceánico Pepe Ribes ha asegurado en una entrevista concedida a Onda Cero Mallorca, durante la programación especial de Más de Uno Mallorca desde el Real Club Náutico de Palma, con motivo de la 44ª Copa del Rey MAPFRE, que la tripulación del Hispania echará de menos al monarca en las dos últimas jornadas de competición, aunque confía en remontar posiciones y pelear por el podio.

El Hispania afronta las dos últimas jornadas de la Copa del Rey MAPFRE de Vela sin uno de sus tripulantes más mediáticos. Felipe VI ha abandonado la competición para viajar a Colombia por compromisos de agenda institucional, una ausencia que, según reconoce uno de los regatistas más prestigiosos del panorama nacional, Pepe Ribes, tendrá consecuencias deportivas.

"Nos va a condicionar porque ahora mismo era el caña que más horas llevaba en el barco", ha explicado el alicantino en los micrófonos de Onda Cero Mallorca. El regatista recuerda que, además de los días de competición, el monarca había acumulado varias jornadas de entrenamiento a bordo del nuevo Hispania, un TP52 estrenado esta temporada y llamado a convertirse en uno de los referentes de la flota española.

"Aparte de que es muy buen regatista, lo vamos a echar de menos sin duda", afirma Ribes, quien recuerda que Felipe VI ya formó parte del equipo olímpico de Fernando León en Barcelona 92 y destaca su experiencia al timón.

Pese a un discreto resultado en la jornada anterior, con un quinto y un noveno puesto, el veterano regatista mantiene intactas las opciones de luchar por los puestos de honor gracias al nuevo sistema de puntuación de la Copa del Rey. "Tenemos que luchar a tope por ganar y después ver hasta dónde llegamos. Estar en el podio es totalmente posible", asegura.

Ribes, considerado una referencia internacional de la vela oceánica, también ha explicado cómo es competir con el Rey dentro de una tripulación de alto nivel. Lejos del protocolo, asegura que a bordo todos trabajan como un equipo. "Es muy fácil navegar con él. Ya lo conocía desde hace 25 años, cuando navegábamos con el Príncipe de Asturias, y la dinámica dentro del barco es completamente profesional".

El regatista, encargado del denominado "piano", una posición clave en las maniobras de velas y en la coordinación táctica, asegura que las mejores tripulaciones son precisamente las que menos necesitan levantar la voz. "Cuanto menos se grita, mejor funcionan las cosas", resume.

Para Ribes, la Copa del Rey MAPFRE continúa siendo "la regata de referencia del Mediterráneo y una cita de referencia mundial", no solo por el nivel deportivo, sino también por todo el ambiente que rodea la competición.

A los jóvenes que sueñan con llegar algún día a competir en una embarcación como el Hispania, el regatista les deja un mensaje claro: "Hay que tener mucha paciencia, muchas ganas, sacrificarse y trabajar mucho. Que no dejen de luchar por sus sueños hasta conseguirlos".